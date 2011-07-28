Суд отказал Тимошенко в привлечении адвокатов и отводе прокурора

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Суд отказался привлечь к процессу защитников Юлии Тимошенко.

Соответствующее постановление принял судья Родион Киреев непосредственно в судебном зале в ответ на ее ходатайство, сообщает «Украинская правда».

По его словам, суду не предоставлены свидетельства о праве защитников заниматься адвокатской деятельностью, а один из них - Сергей Власенко - был отстранен от процесса за нарушение порядка.

В свою очередь Тимошенко подчеркнула, что заявленные люди не являются адвокатами, поэтому не нуждаются в адвокатской лицензии, а по закону имеют право действовать лишь на основании соглашения, или доверенности, выданной юридическим лицом.

Тимошенко подчеркнула, что соответствующие доверенности им выданы партией «Батькивщина». «Кроме того, нет в КПК нормы, которая бы запрещала повторно привлекать к делу ранее удаленного защитника», - сказала Тимошенко.

Она также напомнила, что Власенко был дважды приобщен к делу на основании одних и тех же документов. «Я хочу узнать, что изменилось за неделю в законодательстве», - сказала Тимошенко.

Вместе с тем Киреев напомнил ей, что предварительно Власенко был приобщен еще к судебному процессу, и отклонил ходатайство. Тимошенко в очередной раз обвинила его и сторону обвинения в лишении ее защиты.

Таким образом, во время допроса свидетелей, который продолжится в четверг, 28 июля, Тимошенко будет без адвокатов.

К тому же суд отклонил ходатайство Юлии Тимошенко относительно отвода прокурора.

Напомним, Юлия Тимошенко через канцелярию Печерского райсуда Киева обратилась с ходатайством об отводе прокурора Александра Микитенко и допуске защитников Роджера Енорта и Марка Фельдмана.

фото: tymoshenko.ua