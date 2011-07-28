Китайцы починят украинский авианосец

В порте Дальян началось переоснащение авианесущего крейсера «Варяг», который Украина продала Китаю в 1998 году. Теперь корабль переоснастят и установят новое оборудование, передаёт Reuters.

После покупки у Украины достроенного на 80% корабля Китай собирался устроить на нём плавучий ресторан или музей. Но теперь Пекин решил выделить более 10 млрд. юаней чтобы построить свои собственный авианесущий флот. Сразу после этого «Варяг» переименовали в перспективный авианесущий крейсер «Ши Лан».

В частности, на бывший «Варяг» были установлены четыре антенны с активной фазированной решеткой китайской разработки. Модель радара, который применяется на авианосце не уточняется. При этом все работы производятся в секрете, территория порта оцеплена.

По данным издания, установленная на "Ши Лан" РЛС по своим параметрам схожа с американскими радарами. Кроме того, на корабль было погружено электронное оборудование. Предположительно, на "Ши Лан" будет развернута информационно-вычислительная сеть.

Наконец сейчас Китай проводит испытания перспективного палубного истребителя, который должен стать основой морской авиации поднебесной.