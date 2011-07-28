В Норвегии погибла девушка из Грузии

В числе погибших в молодежном лагере на острове Утойя оказалась грузинская девушка Тамта Липартелиани. Это подтвердила заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе, сообщает корреспондент Би-би-си.

Тело девушки с огнестрельным ранением было обнаружено в море.

Родители уже опознали в погибшей свою дочь.

Норвежская сторона заявила, что оплатит расходы по перевозке тела на родину и выплатит компенсацию семье погибшей.

Кровавую бойню на острове Утойя, где располагался молодежный лагерь Норвежской рабочей партии, устроил 32-летний Андреас Брейвик. Из автоматической винтовки он хладнокровно расстрелял около 70 подростков. Власти Норвегии обвиняют Брейвика в преступлениях против человечности.