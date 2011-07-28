ООН начала поставлять продовольствие в Судан

{1-}

Первый самолёт ООН доставил голодающим сомалийцам 10 тонн продовольствия и воды. В Организации отмечают, что в первую очередь продукты предназначены детям. Самолёты будут приземляться в столице страны Могадишо, в приграничных с Сомали городах Кении и Эфиопии, сообщает EuroNews.

По данным Всемирной продовольственной программы, из-за катастрофической засухи на северо-востоке Африки голодная смерть грозит 12 миллионам человек, большинство из которых — сомалийцы. Положение в Джибути, Кении и Эфиопии немногим лучше.

Доставка помощи проходит на фоне очередного обострения ситуации в сомалийской столице. В четверг утром вновь вспыхнули столкновения между местными исламскими экстремистами и миротворцами Африканского союза. Сообщается, что в районе центрального рынка идут интенсивные перестрелки и бои с участием бронетехники.

В таких условиях в Могадишо, кроме горожан, живут более 400 тысяч беженцев со всех концов страны. В лагерь ежедневно прибывают по тысяче человек. В подконтрольных миротворцам районах города ООН организует пункты раздачи продуктов.