Медведев признался, что работал дворником

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Президент России Дмитрий Медведев в ходе торжественной церемонии вручения наград в Кремле 28 июля рассказал о перипетиях своей трудовой карьеры и сложном пути к посту главы государства.

«У меня... первая запись в трудовой книжке - дворник, а последняя - президент на настоящий момент. Дворником я, правда, работал, когда в университете учился, но вот мне тогда выдали трудовую книжку», - цитирует президента РФ «РосБизнесКонсалтинг».

В ходе торжественной церемонии Медведев вручил награды представителям самых разных профессий, среди которых военные и учителя, ученые и врачи, рабочие и труженики села, деятели науки и культуры, руководители крупных компаний и федеральных СМИ.

Напомним, президент России Дмитрий Медведев наградил бывшего президента Украины Леонида Кучму орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

фото: kremlin.ru