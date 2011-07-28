Экс-замгенпрокурора дала показания в пользу Тимошенко

{1-}

Директивы, утвержденные Юлией Тимошенко для делегации на переговоры с «Газпромом», не могут квалифицироваться как директивы правительства.

Об этом заявила в своих показаниях экс-заместитель генпрокурора Татьяна Корнякова, ссылаясь на выводы научно-правовой экспертизы, которая была проведена в рамках ее проверки, сообщает «Украинская правда».

Она напомнила, что в свое время проводила проверку по запросу депутата Владимира Олийныка относительно соответствия законодательству газовых контрактов, заключенных Тимошенко.

В рамках проверки директивы были направлены в Институт государства и права имени Корецкого для правовой экспертизы.

«Согласно выводу за подписью заместителя директора института, директивы утверждены Юлией Тимошенко 19 января 2009 года, не могут квалифицироваться как директивы правительства, утверждение которых регулируется законодательством Украины», - сказала Корнякова.

Об этом же именно, по словам Корняковой, речь идет в позиции Минюста за подписью тогдашнего министра Николая Онищука.

Корнякова добавила, что проинформировала Олийныка о предыдущих результатах проверки, однако на момент ее увольнения в 2010 году соответствующая прокурорская проверка еще не была завершена.

Как известно, Тимошенко раньше настаивала на том, что давала директивы лично, поскольку нормативными актами не предусмотрено, чтобы директивы на подписание соглашения давались всем правительством.

Она настаивала на том, что подписанные ею директивы являются ее персональным поручением, а не подделанными директивами Кабинета Министров.

фото: bagnet.org