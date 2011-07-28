Автобусная авария в Бангладеше забрала жизни 17 человек

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В результате столкновения грузовика и автобуса погибли по меньше й мере 17 человек. В аварии виноваты водители транспортных средств, передаёт Синьхуа.

По непроверенным пока данным более 30 человек получили травмы. Известно, что инцидент произошел на северо-западе Бангладеша. В округе Богра, в 197 километрах к северо-западу от столицы - города Дакка.

Пока спасатели только прибывают к месту аварии, но официальные власти уже заявили, что виной всему может быть действия водителей. Один из них мог потерять управление совершая поворот на узком и опасном участке дороги.

Согласно исследованиям Университета инженерных технологий Бангладеш в этой стране каждый год гибнут более 10 тысяч людей только в автомобильных авариях. Причинами этого становятся плохие дороги и износ автотранспорта.

фото: focusbangla.com.bd