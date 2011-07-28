Прокуратура опять хочет арестовать Тимошенко

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Представитель прокуратуры Лилия Фролова заявила, что будет добиваться от суда, чтобы бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко взяли под стражу, пишет Интерфакс.

Судебное заседание по делу Юлии Тимошенко продолжается. Сегодня в суде выступали свидетели обвинения.

По словам прокурора, подсудимая постоянно выражает неуважение к суду и пытается затянуть процесс, потому прокуратура имеет право потребовать от судьи Родиона Киреева, чтобы её взяли под стражу.

Как говорилось ранее, прокуратура уже обращалась с такими требованиями но суд, после длительного совещания не решился применить к подсудимой эму меру наказания.

Хотя сегодня суд также отказал Юлии Тимошенко в приобщении к её защите двух американских специалистов.

фото: lb.ua