Кипр остался без правительства

Правительство Кипра в четверг ушло в отставку по просьбе президента Димитриса Христофиаса. Такое решение он принял из-за резко обострившегося политического кризиса, пишет NBC.

Кризис на острове был вызван взрывом на базе ВМС близ Лимасола. Там второго июля 2011 года на южном побережье острова взорвались более 2 тысяч тонн пороха и боеприпасов. В результате происшествия погибли 13 человек и была полностью выведена из строя крупнейшая в стране электростанция. Тогда независимая часть острова осталась без электрики.

После этого тысячи человек приняли участие в манифестациях протеста против властей Республики Кипр. Президент пообещал провести быстрое и честное расследование.

Оказалось, что более двух лет контейнеры с боеприпасами и порохом находились на военной базе под открытым небом. Но правительство заявляло, что у него нет средств на утилизацию старых боеприпасов. Командование ВМС неоднократно предупреждало правительство об опасности.

Теперь переговорный процесс по поводу объединения острова в одно государство, прогресс в котором наметился в последний год, может приостановиться из-за досрочных выборов и времени на формирование нового правительства.