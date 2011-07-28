Янукович подписал закон о госзакупках

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Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины №3681-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок». Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Напомним, ранее Президент ветировал документ. Главная причина - необоснованное расширение списка субъектов хоздеятельности, на которые закон о госзакупках не распространяется.

8 июля парламент принял законопроект №7532 - Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок с предложениями Президента Украины от 31.12.2010».

В СМИ неоднократно указывалось, что законопроект резко сужает прозрачность госзакупок.