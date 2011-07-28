Тимошенко в суде назвали Натальей Михайловной

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Во время допроса в Печерском суде заместителя начальника департамента газовой, нефтяной и нефтеперерабатывающей политики Министерства энергетики и угольной промышленности Константина Бородина случился курьез, сообщают Українські Новини.

Юлия Тимошенко обратилась к Бородину, назвав его Андреем Владимировичем, в ответ Бородин нарек ее Натальей Михайловной, а она его после этого – Дмитрием Васильевичем.

Интересно, что отвечая на вопрос прокурора о его образовании, Бородин назвался филологом.

Журналисты предположили, что Тимошенко перепутала свидетеля со своим бывшим соратником, нынешним советником Президента Андреем Портновым, Бородин помянул лидера ПСПУ Наталью Витренко, а под Дмитрием Васильевичем Юлия Тимошенко имела в виду бизнесмена Дмитрия Фирташа.