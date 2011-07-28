Международную космическую станцию утопят

Международную космическую станцию через 10 лет скинут в Тихий океан. Комитет международных экспертов посчитали, что слишком опасно оставлять на орбите такой большой объект, передаёт CNN.

После 2020 года МКС будет затоплена в Мировом океане. Об этом заявило агентство Роскосмос, добавив, что оставлять на орбите столь громоздкий и тяжелый объект рискованно.

Кроме того, станцию давно критикуют за то, что она при стоимости $100 млрд. и не приносит мировой науке такой выгоду на которую рассчитывали многие частные и государственные инвесторы, когда помогали вкладывать деньги в станцию.

При этом сейчас попасть на МКС можно будет только с помощью российских космических кораблей «Союз» так как американская программа шатлов закрыта, а замену им пока не подыскали.

МКС повторит судьбу российской станции “Мир”, затопленной десять лет назад. Тогда станция была сведена с орбиты и упала в Тихий океан. Пока не понятно будет ли создаваться новая орбитальная станция, или теория пилотируемой космонавтики потерпела крах.

фото: astronet.ru