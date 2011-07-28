США и Китай возобновят переговоры по Северной Корее

Американская "межведомственная группа", возглавляемая специальным представителем президента США по КНДР Стивеном Босвортом, и северокорейская делегация во главе с первым замглавы МИД КНДР Ким Гэ Гваном с 28 по 29 июля в Нью-Йорке проведут переговоры, сообщил американский дипломат на брифинге, передаёт Синьхуа.

По словам М. Тонера, предстоящая встреча является "пробной", и США хотят увидеть серьезное отношение КНДР к возобновлению шестисторонних переговоров. При этом, он призвал Пхеньян реализовать обещания в Совместном заявлении по итогам шестисторонних переговоров в 2005 году и предпринять реальные и необратимые меры по денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, заместитель главы МИД КНДР Ри Йонг Хо, глава делегации Республики Корея на шестисторонних переговорах и глава отдела по торговым переговорам МИД страны Ви Сун Лак 22 июля на индонезийском острове Бали провели переговоры, в ходе которых были достигнуты договоренности по скорейшему возобновлению шестисторонних переговоров.

Пока Северная Корея отказывается пустить на свои ядерные объекты международных наблюдателей. Ситуация на полуострове остаётся напряженной хотя и не такой серьёзной как было в конце 2010 года, когда две Кореи оказались на грани войны.