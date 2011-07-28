В США предотвратили нападение на военную базу

Военнослужащий Сухопутных войск США задержан по подозрению в подготовке нападения на базу Форт-Худ в Техасе. Об этом сообщает Letnta.ru

Как заявляют американские источники в военных кругах, неназванный военный доставлен в полицейский участок городка Киллин, к которому примыкает Форт-Худ. Другие информаторы добавили, что одновременно с этим были задержаны еще двое военных. Задержания были проведены не на территории военной базы.

Пока пресс-служба армии США не делает никаких заявлений. Но американские информационные агентства сообщили, что солдаты были задержаны с материалами для самодельного взрывного устройства и они пытались пронести их на территорию базы.

База Форт-Худ в ноябре 2009 года подверглась нападению которое, предположительно, осуществил военный психиатрНидал Хасан. Он открыл огонь по людям, собравшимся возле медицинского центра, где военнослужащих готовили к отправке в Ирак и Афганистан. В результате были убиты 13 человек. Хасана задержали и отправили под трибунал.

Также следует заметить, что в последнее время в США усилен уровень боеготовности армии и флота. В Белом Доме опасаются, что теракты в Норвегии могут привести к всплеску праворадикального экстремизма в Америке.