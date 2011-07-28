Москва не хочет американской ПРО на Чёрном море

Россия выступает против размещения элементов морского базирования создаваемой США системы ПРО в бассейне Черного моря, сообщил в четверг журналистам в Анкаре постоянный представитель РФ при НАТО Дмитрий Рогозин, сообщают Риа новости.

Дипломат прибыл в турецкую столицу в рамках поездок по столицам ряда стран-членов Североатлантического альянса для обсуждения проблематики ПРО. В частности, Рогозин по этим вопросам проводит переговоры с представителями МИД, военного ведомства Турции. Запланирована также его встреча с президентом страны Абдуллахом Гюлем, на которой Рогозин изложит некоторые детали переговорного процесса между Россией и НАТО по ПРО.

"Черное море всегда было морем дружбы и сотрудничества, оно должно оставаться таким и в будущем", - сказал российский постпред при НАТО.

"Мы против размещения ПРО в Черном море даже в том случае, если она не затронет интересы нашего стратегического потенциала", - сказал Рогозин, добавив, что российское руководство выступает против дислокации в этом морском бассейне ВМС стран, "бряцающих оружием и не имеющих к нему отношения".

До этого Москва крайне негативно отнеслась к маневрам американского корабля радиоразведки на Чёрном море. Эти учения проходили совместно с украинским флотом. Тогда Россия заявила, что американский корабль является частью ПРО и угрожает её безопасности.