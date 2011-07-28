Возможность дефолта давит на мировые рынки

Фондовый рынок Соединённых Штатов показал отрицательную динамику в связи с тем, что республиканцы и демократы пока не сумели прийти к общему пониманию в отношении лимита госдолга, сообщает Finam.

Несколькими днями ранее крупнейшие рейтинговые агентства S&P, Moody’s Investors Service и Fitch Ratings настаивают на вероятном понижении рейтинга США с уровня ААА, если американским политикам не удастся в срок принять решение по проблеме верхней планки государственного долга.

Как стало известно, сенатору от республиканской партии Джону Бейнеру пришлось пересматривать свой план по сокращению расходов госбюджета, что привело к переносу даты голосования республиканской партии по данному предложению.

Негатива в ход торгов добавила и вышедшая статистика. Так, заказы на товары длительного пользования в июне неожиданно сократились на 2,1%, тогда как на рынке в среднем ожидали лишь снижения темпов роста данного показателя с 2,1% до 0,3%.