Косово на грани войны

Миротворческий контингент в Косово пытается не допустить эскалации конфликта на севере страны. На мосту в Митровице — солдаты и бронетехника, передаёт EuroNews.

Эксперты не исключают новых вспышек насилия. Косовские албанцы полны решимости установить порядок на своей северной границе, несмотря на весьма негативную реакцию мирового сообщества.

Местные жители ранее считали, что за рубежом им помогут, но там не горят желанием вмешиваться этот этнический конфликт, который только недавно разрешился.

Приштина накануне ввела эмбарго на поставку товаров из Сербии — назвав это ответом на аналогичные меры Белграда. Но косовский север, населённый преимущественно сербами, запрет проигнорировал. Косовский спецназ пытался взять штурмом пограничные КПП, в результате чего погиб один полицейский, трое сербов были ранены.

В ночь на четверг около двадцати нападавших подожгли один из захваченных спецназовцами КПП. В Приштине уверены, что за поджогом стоят косовские сербы или даже агенты Белграда