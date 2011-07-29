В Украине ликвидируют два министерства

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк в сентябре текущего года намерен представить новую стратегию деятельности министерства. Об этом он заявил журналистам.

Как сообщает УНИАН, Близнюк подчеркнул, что на сегодняшний день Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и Министерство регионального развития и строительства находятся в процессе ликвидации, которая еще не завершена.

«Мне необходимо будет принять много решений, в том числе непопулярных, по сокращению порядка 72 человек», - сказал министр.

По его данным, сегодняшняя численность министерства составляет 359 человек.

Он также отметил, что руководство министерства полностью укомплектовано и состоит из первого заместителя Александра Алипова, который будет курировать жилищно-коммунальное хозяйство, заместителей Григория Семчука (руководитель аппарата) и Дмитрия Исаенко (отвечающего за сферу строительства).

«На сегодняшний день я формирую структуру. После утверждения Кабмином предельной численности, я смогу завершить процедуры ликвидации старых министерств и утвердим новую структуру. В начале-середине сентября я готов буду публично вместе со своими заместителями и общественностью представить вам согласованную Кабинетом Министров и президентом стратегию деятельности министерства по каждому из направлений», - сказал Близнюк.

Министр отметил, что его персональная ответственность сосредоточена в трех блоках - жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и региональное развитие.

Близнюк также заявил о намерениях быть открытым и обсуждать с общественностью единую политику реформирования ЖКХ, а также подготовить идеологию стимулирования строительства, в том числе жилищного.

По его мнению, чтобы технически переоснастить систему жилищно-коммунального хозяйства, необходимо в среднем по каждому региону вложить 40 млрд. грн.