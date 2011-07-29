Сегодня суд рассмотрит апелляцию по делу Волги

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Сегодня, 29 июля, в 14:00 состоится открытое заседание Апелляционного суда Киева, где будет рассмотрена апелляция на постановление Печерского суда Киева об избрании меры пресечения для экс-главы Госфинуслуг Василия Волги - взятии под стражу.

Напомним, экс-глава Госфинуслуг Волга был задержан 19 июля «за совершение преступления, связанного с коррупцией». 20 июля Печерский суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Исполняющий обязанности генпрокурора Ренат Кузьмин сообщил, что Волга и еще трое чиновников обвиняются в получении взятки в размере $500 тысяч.