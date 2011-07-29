Польша обнародует доклад о причинах смоленской авиакатастрофы

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Сегодня, 29 июля, польская комиссия представит итоговый доклад о причинах и обстоятельствах авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском, в которой погиб президент Лех Качиньский и высшее руководство страны.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на польские СМИ, в документе не будут названы фамилии людей, ответственных за трагедию. Публикацию доклада неоднократно откладывали, начиная с зимы 2010 года.

Напомним, самолет польского президента разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. При посадке он зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана. Погибли все 96 человек, находившиеся на борту.

Межгосударственный авиационный комитет 12 января обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

фото: os-inform.com