Ющенко вызвали в суд по делу Тимошенко

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Экс-президент Виктор Ющенко вызывается свидетелем в Печерский райсуд Киева по «газовому делу» экс-премьера Юлии Тимошенко.

Однако до 15 августа он находится за пределами Украины, сообщил источник в партии «Наша Украина», информирует Украинская правда.

По его словам, Ющенко получил повестку с вызовом прибыть в суд и дать свидетельские показания в уголовном деле, возбужденном в отношении Тимошенко.

Собеседник уточнил, что Ющенко приглашали в Печерский суд на 28 июля, однако до 15 августа экс-президент Украины находится в США.