Повстанцы в Ливии обезглавлены

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В Бенгази при невыясненных обстоятельствах убит генерал Абдель Фатах Юнес. Он возглавлял мятежную армию. Сразу после убийства авиация НАТО осуществила авиаудар по столице страны городу Триполи, пишет Reuters.

До восстания генерал был одним из ближайших соратников Муамара Каддафи. Он принимал участие в ливийской революции 1969 года, а после занимал пост министра внутренних дел. В апреле этого года генерал Юнес перешёл на сторону повстанцев.

По предварительной информации, генерал и ещё два высокопоставленных военначальника Переходного национального совета были вызваны в Бенгази членами комиссии, занимающейся военными делами. В городе их поджидала группа вооруженных людей, открывших огонь.

Тела генерала и его сопровождающих пока не найдены. Задержан руководитель нападавших. В лагере повстанцев объявлен трёхдневный траур. На полях сражений верные Каддафи войска в четверг были вытеснены из двух населённых пунктов близ границы с Тунисом.

Ожесточённые бои развернулись за город Аль-Газайя и населённый пункт Ом аль-Фар. Ливийская столица в четверг подверглась очередной бомбардировке натовской авиации. По меньшей мере три мощных взрыва раздались в центре Триполи.

Пока не понятно кто мог быть организатором убийства. Наиболее вероятной версией является заказ на покушение со стороны официального Триполи. Но некоторые эксперты верят, что это могла быть и разборка между главарями повстанцев. Этого больше всего опасаются главы стран ЕС, ведь если такое начнётся, то ситуация в Ливии может изменится в худшую сторону.

фото: 1news.az