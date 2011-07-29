Рынки не могут преодолеть нервозность

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Основные американские индексы закрылись в разнонаправленно. Сессия началась на положительной территории на фоне позитивных макроэкономических данных, но к концу торгов нерешенность вопроса по долговому лимиту взяла своё, и индексы Dow Jones и S&P 500 закрылись в минусе, пишет Finam.

Американские регуляторы никак не найдут компромисс, и по мере приближения дедлайн нервозность на рынке нарастает. Судя по долговому рынку США, игроки все меньше верят в кредитоспособность США - премия по CDS на однолетние американские гособлигации вчера достигла рекордного значения.

В начале торгов оживлению спроса на акции способствовали макроданные - число первичных обращений за пособиями по безработице снизилось сильнее ожиданий до 398 тыс. с пересмотренных 422 тыс., а индекс незавершенных сделок по продаже домов неожиданно вырос на 2,4% м/м, в то время как ожидалось сокращение на 2% м/м. Позитива добавило повышение индекса деловой активности в промышленности ФРБ Канзаса в июле до 2 пунктов с -22 пунктов в прошлом месяце.

Заметно хуже рынка торговалась телекоммуникационная отрасль, на динамику которой некоторое давление оказала квартальная отчетность третьей крупнейшей в отрасли компании Sprint Nextel.

Второй квартал принес убыток в размере $847 млн. или 28 центов на акцию в связи с потерей 101 000 клиентов за минувшие три месяца, тогда как ожидалось снижение абонентской базы лишь на 15000 человек. По итогам торгов отраслевой индекс потерял 1,86%, а акции Sprint Nextel, в свою очередь, просели почти на 16%.

фото: dowjonestoday.info