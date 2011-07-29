Николай Мельниченко решил сдаться властям

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Экс-сотрудник охраны бывшего президента Леонида Кучмы Николай Мельниченко заявил, что идет в Генпрокуратуру с просьбой взять его под стражу. «Есть постановление о взятии меня под арест, и сейчас я еду в Генпрокуратуру, чтоб меня взяли под арест, прямо сейчас», - цитируют Мельниченко Українські Новини.

Сегодня, 29 июля, Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского райсуда, который признал незаконным закрытие Генпрокуратурой дела Мельниченко.

Суд пришел к выводу, что дело было закрыто без проведения полного объективного расследования.

Напомним, 23 июня Печерский райсуд огласил свое решение, которым признал незаконным постановление Генпрокуратуры о закрытии уголовного дела против Мельниченко и отменил его. Сперва Мельниченко заявлял, что не будет оспаривать это решение суда. Однако в середине июля все-таки обжаловал его в Апелляционном суде Киева.