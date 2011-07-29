Олег Дубина свидетельствовал против Юлии Тимошенко

Экс-председатель НАК «Нафтогаз Украины» Олег Дубина во время допроса в Печерском суде по «газовому» делу экс-премьера Юлии Тимошенко сказал, что Тимошенко грозилась уволить его, если он не выполнит ее указания.

Дубина рассказал о событиях 2008-2009 годов, передает корреспондент УНИАН.

Почти весь 2008 год прошел в переговорах относительно новых газовых контрактов между Украиной и Россией, сказал Дубина. В то же время, по словам экс-главы Нафтогаза, 31 декабря 2008 года президент Украины Виктора Ющенко запретил ему подписывать соглашение между НАК «Нафтогаз» и ОАО «Газпром» относительно поставок газа по цене 235 дол. за тысячу кубометров, ставок транзита – 1,8 дол.

После переговоров между президентами двух стран «Газпром» отказался от подписания всех предыдущих договоренностей. 1 января 2009 года Россия прекратила поставки газа в Украину, каждый день поднимала цену на свой газ и «делала все, чтобы перевести переговоры из экономической плоскости в политическую».

Во время допроса по настоянию прокуратуры были зачитаны показания Олега Дубины во время досудебного следствия, в которых тот подтвердил, что Юлия Тимошенко грозила ему увольнением, если он не подпишет соответствующее газовое соглашение. В показаниях Дубины также говорилось, что, если бы он не подписал это соглашение, сделать это мог бы его заместитель Игорь Диденко или тогдашний министр топлива и энергетики Юрий Продан.

«Весы постоянно качались – или вся страна замерзнет, или я возьму на себя ответственность за что-то новое», - сказал свидетель.