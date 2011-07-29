Под амнистию попадут 13 тысяч заключенных

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Под действие Закона Украины «Об амнистии в 2011 году» попадают 12 904 человека. Об этом сообщает Радио «Свобода» со ссылкой на Государственную пенитенциарную службу.



В частности, из общего количества осужденных, которых уволят по амнистии в 2011 году, 2 772 лица отбывают наказание в исправительных колониях, 85 человек - в воспитательных колониях, 744 - в исправительных центрах, 179 - в следственных изоляторах.



Из тех, кто состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции, под действие закона по формальным признакам попадают 9 124 лица, осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы.



От наказания также освободят наиболее социально незащищенных осужденных, в частности, 242 человек, которые на момент совершения преступления были несовершеннолетними, одну беременную женщину, 117 человек, которые на день вступления в силу данного закона в установленном порядке признаны инвалидами первой, второй или третьей группы, а также больных активной формой туберкулеза, онкологическими заболеваниями, СПИДом и другими тяжелыми болезнями, препятствующими отбыванию наказания, 20 человек, которые на день вступления в силу этого закона достигли, соответственно, 60-летнего и 55-летнего возраста.



Напомним, Верховная Рада Украины 8 июля приняла закон об амнистии в 2011 году. Представляя документ, народный депутат от Партии регионов Владимир Малышев отметил, что амнистия в Украине не проводилась уже два года, а по новому базовому закону амнистия может быть проведена не ранее весны 2012 года.



Он подчеркнул, что после принятия предлагаемого документа может быть освобождено более 10 тыс. человек, которые находятся под следствием или в местах лишения свободы. По его словам, это в основном люди преклонного возраста, беременные женщины и несовершеннолетние.



Президент Украины Виктор Янукович подписал его 25 июля.



Закон должны реализовать в трехмесячный срок.

фото: 24.ua