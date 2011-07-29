Генпрокуратуре Мельниченко без надобности

Генеральная прокуратура заявила, что никакого постановления об аресте бывшего сотрудника президентской охраны Николая Мельниченко не существует.

«Если бы было такое постановление об аресте, то о нем бы никто ничего не говорил», - цитируют начальника отдела по связям со средствами массовой информации Генпрокуратуры Юрия Бойченко Украинские новости.

По мнению Бойченко, эта информация была самопиаром Мельниченко.

Как сообщалось ранее, 29 июля, Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского райсуда, который признал незаконным закрытие Генпрокуратурой дела против Мельниченко.

Мельниченко чуть позже заявил, что намерен отправиться в Генпрокуратуру, где его арестуют, поскольку есть соответствующее постановление.