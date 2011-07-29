Волга будет сидеть

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Экс-глава Госфинуслуг Василий Волга останется под арестом.

Апелляционный суд Киева оставил в силе соответствующее решение Печерского райсуда, сообщают Украинские новости.

22 июля адвокат Волги Олег Король подал в Апелляционный суд Киева жалобу с просьбой отменить постановление Печерского райсуда.

Апелляция рассматривалась на заседании суда без участия Волги и его адвоката.

Как сообщалось, Генпрокуратура возбудила против Волги уголовное дело по подозрению в получении 0,5 миллиона долларов взятки. 19 июля его задержали, а 20 июля Печерский райсуд избрал ему меру пресечения – два месяца пребывания под арестом.