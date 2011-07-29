Диденко рассказал в суде о неуступчивости «Газпрома»

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Бывший первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь Диденко во время допроса в Печерском суде по делу Юлии Тимошенко заявил, что для возобновления транзита газа в Европу в 2009 году было достаточно подписания 2 контрактов, но Россия настаивала на 5.

По словам Диденко, руководство «Газпрома» жестко настаивало на подписании договора уступки права требования на 1,7 млрд. дол., что эквивалентно 11 млрд. кубометров газа (речь идет о предоставлении прав на 11 млрд. кубометров газа и о погашении долга «РосУкрЭнерго» перед «Газпромом»), а также контрактов об условиях купли-продажи газа из двух подземных хранилищ.

Во время допроса Игорь Диденко также сообщил, что фактически первая реальная попытка решения «газового коллапса» состоялась 17 января 2009 года, поскольку до этого времени этот вопрос больше был в политической, а не в экономической плоскости.

По его словам, те представители «Газпрома», в переговорах с которыми он принимал участие, пытались саботировать договоренности премьер-министров, чтобы отойти от прямых отношений между НАК «Нафтогаз» и «Газпромом».

Он подчеркнул, что контракты на транзит и поставки газа были подписаны 19 января, а три контракта относительно права на уступки – 20 января.

Отвечая на вопрос прокуроров, что ему известно о директивах на подписание газовых соглашений, Диденко сообщил, что тогдашний председатель НАК «Нафтогаз» Олег Дубина занял такую позицию, что ни один документ не будет подписан без соответствующих директив. По словам Д, впервые соответствующие директивы он увидел 19 января 2009 года от тогдашнего министра топлива и энергетики Юрия Продана.

Подсудимая по этому делу Юлия Тимошенко не стала задавать вопросы свидетелю, только поблагодарила его за работу, передает УНИАН.