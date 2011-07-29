Суд над Тимошенко продолжится 1 августа

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Печерский райсуд Киева объявил перерыв в заседании по делу Тимошенко до 1 августа 10:00. Такое решение принял судья Родион Киреев, передает РБК-Украина.



В ходе допросов свидетелей сегодня экс-заместитель главы «Нафтогаза» Игорь Диденко подтвердил слова экс-главы «Нафтогаза» Олега Дубины о том, что «Газпром» ставил категорически вопрос перед подписанием контрактов погашение долга 2,8 млрд долл.

«РосУкрЭнерго» перед «Газпромом». Он также подтвердил, что Дубина не подписывал контракт без директив «сверху».



Другой свидетель - бывший заместитель министра Кабинета Министров Иван Ратушняк заявил, что «газовые директивы» нельзя воспринимать как директивы правительства, так как директивы правительства принимаются на заседании правительства, а это индивидуально-распорядительный акт, который можно воспринимать, как поручение или указ.

Как сообщалось ранее, экс-председатель НАК «Нафтогаз Украины» Олег Дубина во время допроса в Печерском суде по «газовому» делу экс-премьера Юлии Тимошенко сказал, что Тимошенко грозилась уволить его, если он не выполнит ее указания.