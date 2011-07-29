Президент Виктор Янукович прибыл на Луганщину

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Президент Украины Виктор Янукович прибыл в Луганскую область.

Глава государства посетит шахту «Суходольская-Восточная», где сегодня произошел взрыв, сообщает пресс-служба Виктора Януковича.

Президент встретится с родными погибших и пострадавших горняков. Также Президент в Луганской областной клинической больнице посетит горняков, госпитализированных в результате взрыва на шахте.

Как сообщалось, сегодня, 29 июля, в 01.57 в Суходольске Краснодонского района на шахте «Суходольская-Восточная» произошел взрыв. В аварийном участке шахты находились 28 горняков. По состоянию на 13.00 сообщалось, что 17 горняков погибли, двое госпитализированы с ожогами и травмами разной степени тяжести. Судьба 9 горняков неизвестна.

фото: donbass.ua