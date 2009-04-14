Кирилл Куликов: «Янукович - как какой-то Маресьев, все равно летает…»

– о «Народной самообороне», медленно, но верно превращающейся из общественного движения в партию. И его, в принципе, можно понять – Куликов с 2007-го является заместителем председателя совета политической партии «Вперед, Украина!», которую заклали на алтарь роста и легализации партии «Народная самооборона». Формальным ее председателем назначен Олег Новиков – личность малоизвестная в публичной политике, а неформальным и настоящим является, конечно же, министр внутренних дел Юрия Луценко, под которого эта партия фактически и строится.



Но, как бы то ни было, «Народная самооборона» должна быть готова к выборам – в первую очередь к парламентским. И для этого одного Юрия Луценко, который, по долгу службы министром внутренних дел, не может быть партийным, мало. Как и Давида Жвании, который уже прочно ассоциируется и с «НС», и с Луценко в качестве их финансового «директора». И даже одноименной фракции в парламенте нынешнего созыва совершенно недостаточно для того, чтобы на что-то претендовать в будущем.



Для этого нужно много чего еще: и партийное «хозяйство» в виде работающих низовых организаций, существующих не для галочки и обеспечивающих выборы на местах - если все-таки пройдут идеи с открытыми списками, то такое подспорье будет просто необходимым. И нешуточная работа с избирателями, для чего, в свою очередь, нужны внятные и приемлемые месседжи, программы, лозунги и идеи: «тачаночная» риторика, на которой в авангарде блока НУНС въехала в парламент «Народная самооборона» уже вряд ли будет воспринята.



К тому же времена таковы, что, хочешь не хочешь, а всем акторам нынешнего политспектакля приходится решать, с кем они будут в ближайшем году – году президентских выборов. И дело не только в участии кандидата той или иной политической партии в этих выборах: все понимают, что в зависимости от позиции партии и исхода президентских выборов будет решаться ее судьба на целый политический период.



Сам Юрий Луценко уже заявил, что в президенты в 2009-м не пойдет и будет поддерживать одного из кандидатов. Правда, еще размышляет, кого – Юлию Тимошенко или Арсения Яценюка. Но этот вопрос, похоже, некоторые «самооборонцы» уже для себя решили…



-- «Досрочных выборов ВР не будет»



Кирилл Борисович, насколько я понимаю, вы не очень довольны происходящим в среде «Народной Самообороны»…



Там нет естественной среды, она искусственная! Когда все это начиналось, мы вышли на протестной волне, на лозунге «ці руки ніколи не крали» - тогда не было ни офиса, ни средств, ничего не было!.. Мы просто привлекли своей энергией, желанием что-то позитивное сделать для страны, и это тогда было самым интересным… Сегодня ничего этого нет!..



Я не хочу обсуждать ни «Самооборону», ни противоречия в ней – у меня много взглядов, которые не совпадают со взглядами коллег. К тому же, я не приемлю шантаж некоторых моих коллег в отношении лидера группы, премьер-министра, других высших должностных лиц. «Народная самооборона» создавалась как фракция лоббирования и поддержки интересов силовых ведомств и непосредственно Юрия Луценко. Скажу прямо: Юрий Луценко принял принципиальное решение - пожертвовать высоким рейтингом ради стабильной работы МВД. Над этим надо было работать и этим надо было заниматься всей группе, поддерживать его не только в кулуарных разговорах, но и практической работой. Я понимаю отчетливо, что сейчас у многих в "Самообороне" возникла проблема выбора. Но если у нас утром депутат просыпается и решает, что в состоянии, в котором он находится, он обязательно должен стать министром или, скажем, Председателем Президиума Верховного Совета и начинает делать соответствующие заявления - ну, замечательно… У нас в группе есть 18 министров из 18 депутатов…



Тем не менее, процессы, происходящие в том числе в «Народной самообороне», свидетельствуют, что все не на шутку начали подготовку к досрочным парламентским выборам…



Их не будет. Я говорил, что их не будет еще прошлой осенью, когда Президент подписал указ о роспуске парламента. Ну, нет возможности для их проведения! К примеру, попробуем сформулировать ответ на простой вопрос – откуда средства для финансирования этого процесса? Я член бюджетного комитета и не буду за это голосовать! И я уверен, что 70% депутатов за это голосовать не будут! Что, проводить выборы на том основании, что просто кому-то этого хочется? Но ведь в результате ничего не поменяется!..



Но такое желание есть – и у Президента, и у Партии регионов – для того, чтобы переформатировать власть в преддверие президентских выборов. И Президент подчеркнул, что согласится на дату президентских выборов, принятую в парламенте – 25 октября – только при условии одновременного проведения еще и досрочных выборов в ВР…



Давайте начнем с Президента. Во-первых, никакой речи о досрочных выборах президента не идет. Функция Верховной Рады - определять дату проведения очередных президентских выборов. Каким образом, в соответствии с какими конституционными и правовыми нормами Геннадий Москаль обосновал дату их проведения — 25 октября? Это может быть спорным, но, тем не менее, 401 народный депутат проголосовал за эту дату! И никакие это не досрочные, это очередные президентские выборы!



Для, так сказать, любителей арифметики, могу еще рассказать следующее: 25 октября – первый тур выборов; через две недели – второй; месяц на подведение результатов и их обжалование; плюс месяц на передачу полномочий. И мы, красиво и весело, выходим на инаугурацию нового президента 20 января – ровно через пять лет после инаугурации Ющенко, как это и предусмотрено действующей Конституцией!



Думаю, назначение выборов на 25 октября, мотивировали еще и тем, что у Президента нет полномочий распускать парламент в оставшийся шестимесячный срок его полномочий. Но, повторюсь, я просто не вижу какого-либо рационального зерна в роспуске Верховной Рады: этот парламент может работать и принимать решения, и он работает…



К тому же многие говорят, что глупо проводить досрочные парламентские выборы до президентских - логичнее проводить их после президентских, в поддержку новоизбранного главы государства…



Думаю, надо подумать и после президентских выборов, нужны ли эти досрочные выборы? Верховная Рада имеет свойство перетекания: вся эта масса сорвется и, подняв шашки, побежит рассказывать, кто больше отстаивал кандидатуру победившего Президента. Мы же помним, как это было в 2005 году, поэтому переизбирать парламент не будет смысла…



Ну, да, и помним, чем все это закончилось…



Да, чем закончилось — понятно. Но мое личное мнение, что этот парламент работает - можете меня убеждать, переубеждать, но я в этом уверен.



Тем не менее, Президент в идее проведения досрочных выборов имеет союзника в лице Партии регионов…



На самом деле там очень маленькая группа, которая стремится к досрочным выборам - не надо под это подводить всю Партию регионов. Я знаю, что большое количество депутатов из Партии регионов выступают против проведения внеочередных выборов и не содействуют продвижению этой идеи в стенах парламента. И мы знаем, кто в ПР за эти выборы - это активная группа товарища Фирташа. Но для президентского указа их мало, очень мало…



При этом мотив у сторонников проведения этих выборов простой: надо «спрятаться» в парламенте, потому что к власти на волне экономического кризиса и проблем, сложившихся в стране, идут политические силы, попахивающие фашизмом, вроде ультранационалистической «Свободы» Тягнибока. И это пугает. Я по образованию специалист по проведению психологических операций, и первое, что усвоил - в момент экономических кризисов, переломов и так далее, число сумасшедших в обществе увеличивается ровно вдвое. Это и есть ответ на вопрос - такие выборы не нужны никому, кроме трех-четырех людей, желающих получить депутатскую неприкосновенность…



Вы исключаете, что они все-таки могут быть проведены?



До президентских выборов исключаю. Я не вижу ни логики, ни рационального зерна, ни технических возможностей их провести. Кто меня заставит проголосовать за внесение изменений в бюджет для выделения пятисот миллионов для финансирования избирательного процесса, если я считаю, что эти средства нужно выделить на строительство, например, участка дороги Житомир — Ровно?.. Я считаю, что это – гораздо более важное и нужное дело!..



-- «Я уже не верю Виктору Ющенко – его слова остаются лишь словами»



А как вы оцениваете другие инициативы Президента – изменение закона о выборах и введение открытых списков, снятие депутатской неприкосновенности, проект изменений в Конституцию наконец? Лично вы поддержите хоть какие-то из этих инициатив?



Начнем с Президента. Следует заметить, что у меня генетическое уважение к символам страны - флагу, гербу, Президенту: я военный, и это заложено воспитанием. Но какие-то вещи мне непонятны.



Вот, например, на встрече с Президентом перед досрочными выборами в Киеве, я встаю и говорю: «Виктор Андреевич, нужно четко определить позицию в отношении Черновецкого. Потому фракцию «Наша Украина — Народная самооборона» угнетает факт, что он был когда-то членом «Нашей Украины» и вы его поддерживаете…Но мы ведь пропрезидентская фракция!, так давайте как-то определяться…» И Виктор Андреевич, кивая, что поддержка Черновецкого действительно порочит нашу политическую силу, мне в глаза сказал: «Да, в ближайшее время я оглашу свою позицию». В результате — ничего.



Дальше: мы слышим массу обращений, решений, заявлений Президента, которые никто уже серьезно не воспринимает. Понимаете, исчезает уважение…



У вас исчезло уважение к Президенту как к институту власти, или как к человеку?



У меня не исчезло уважение к институту власти. Я просто уже не верю Виктору Ющенко – его слова остаются лишь словами, и не более того. Поэтому ко всему, что говорится, отношусь достаточно скептично. При всем уважении к институту Президента. При этом считаю: если находишься на госслужбе, то критиковать своего начальника можешь только после того, как положил на стол заявление об уходе. Я не рассчитываю занять позицию Президента в ближайшее время, и не хочу быть в оппозиции к Президенту. Проблема с Виктором Андреевичем в том, что он всех нас собрал на Майдане, заставил поверить в него, а потом - разочароваться во всем этом…



Так как вы оцениваете президентскую Конституцию? И вообще назревающий конституционный бум в парламенте, так как практически все говорят, что нужно попытаться закончить внесение изменений до президентских выборов, или, как минимум, их начать. В частности, курсировала идея перенесения выборов президента в парламент, над чем работали Партия регионов и БЮТ, хотя они публично и отрицают это. Как вы относитесь к такой идее и к возможности того, что это может случиться уже 25 октября? Кстати, в президентском проекте Конституции нет формулировки о всенародных выборах президента…



Честно говоря, я считаю, что нельзя у людей забирать право на всеобщие выборы Президента, и нельзя этого делать в Верховной Раде…



Виктор Федорович тоже так считает, и Юлия Владимировна – во всяком случае, они так говорят…



Ну, вот и хорошо. Видите, сколько единомышленников!.. Я буду категорически против, как и большинство людей в здравом уме и трезвой памяти! Выборы главы государства должны быть всенародными - страна имеет право избрать своего Президента!.



-- «Юлия Тимошенко — это мировой бренд, поэтом никого другого президентом Украины я не вижу»



Кто из народных депутатов вам близок по взглядам? Потому что вы, после всего сказанного, выглядите достаточно «одиноким волком» в родной фракции…



Мне импонирует позиция Анатолия Гриценко. Он тоже бывший военный. Я его понимаю, уважаю, и он мне по-человечески симпатичен. Он занимается большой политикой, но относится к категории людей, которые действительно нравственны, поэтому не всегда могут удержаться там…



Вот Арсений Яценюк - человек правильный: он, так сказать, и в Интернете с каждого берет по десять гривен, и от олигарха не брезгует, и так далее. А Анатолий Степанович несколько другой - у него принцип такой, что он не хочет стать зависимым от кого-то из олигархов, поэтому, к сожалению или к счастью, выпадает из толпы. Вот в этом-то и вся проблема — он выпадает только потому, что не хочет иметь дело с кем-то из «больших». Хотелось бы, конечно, найти лидера нации, который сможет что-то сделать… Что касается меня, то я ставлю себе целью хотя бы поменять власть в своем родном городе Киеве…



Чтобы закончить с лидерами нации, давайте поднимем последний опрос центра Разумкова с рейтингами кандидатов в президенты: Янукович, Тимошенко, причем с очень небольшим отрывом, и Яценюк. То есть, вот из кого мы будем выбирать лидера нации…



Арсений Петрович, Арсений Петрович… Ну уж очень хорош, чтобы быть правдой! Арсений Петрович напоминает проект под названием «Команда озимого поколения»! Мама дорогая, классный проект, да страна не та…



Что касается Януковича, то я в последние полторы-две недели проникся к Виктору Федоровичу чувством глубокого уважения. Потому что столько его мочить, столько раз его сбивать, а он, как Маресьев, все равно летает! Его сбивают, ноги ему ампутируют, а он все равно летает – с протезами вместо ног! Ему руки отрезают, а он все равно летает – с протезами вместо рук! Сколько фашистский агрессор его не сбивает, а он все равно взлетает! Вот за это я к нему проникаюсь уважением, потому что, без шуток, это действительно, наверное, очень тяжело - "соскребать" себя с простыни утром, вставать и, понимая, что ты проиграл, идти дальше. Чисто по-мужски я его уважаю.



К Юле однозначное отношение: Юлия Тимошенко — это мировой бренд. Украина — это Юля. С трудом выговорят «Украина», Юля выговорят легче… Огромная куча денег в этот бренд угрохана, он есть, и его надо использовать по полной программе. Поэтому, в этой ситуации никого другого президентом Украины я не вижу. Плюс есть маленькая надежда на невероятную память Юлии Владимировны, и что она не забудет всех тех обид, которые ей нанесли. А те люди, которые это делали, они ведь в «черных списках», в том числе международных…



Потому что сегодня идет война против государства — государства Украина, которое негативное сказывается на моей державе. У меня несколько другое государство, чем, к примеру, у господина Фирташа – оно существует не ради того, чтобы гнать газ из России в Европу, а совершенно для другого. Если государство существует не для того, чтобы дать людям полноценную жизнь, тогда на хрен оно нужно!



И вы полагаете, что Тимошенко сможет сделать это государство хотя бы приближающимся к государству вашей мечты?



Вот смотрите: во фракции БЮТ сто пятьдесят мужиков на цыпочках перед ней ходят – как она скажет, так и будет. А вот у нас во фракции - семьдесят два Наполеона, никто их удержать не может! Это уже большая заслуга — умение совладать и руководить такой серьезной махиной, как парламентская фракция!



Далее: несмотря ни на что, Тимошенко остается Премьер-министром, и пытается что-то делать. Думаю, даже если бы главой нашего правительства был Адам Смит или там Джон Кейнс, им было бы очень тяжело: существующая модель экономики - это ржавое, неповоротливое чудище, созданное еще при Советском Союзе.



Знаете, всех ведь не осчастливишь, и самым видным экономистом при сегодняшнем качестве экономики является Леонид Михайлович Черновецкий. Он в общем-то правильно понял, что всех сразу счастливыми сделать нельзя, и выбрал себе определенную электоральную категорию, которая постоянно вводит его в рай. И благодетельствует «любимых бабушек» ценой уничтожения всех остальных - нас с вами, наших родителей, детей… Потому что они ведь не проголосуют за него, правильно? Значит, свободны! А у бабушек - поток сознания, четкая пищевая цель: гречка — избирательный участок, избирательный участок — гречка…



Черновецкий действительно великий экономист - он выбрал приоритет, поставил ударение, и в этот приоритет постоянно вкачивает. Вот так и должно поступать государство — выбрать себе приоритет экономического развития, закрыть глаза на все и начинать работать!



Правительство на сегодняшний день этого делать не может, потому что хочет быть одновременно и умным, и красивым. Такого быть не должно! Потому что как только, например, правительство, примет какой-то закон о конфискационных мерах по шахтерам – сразу волосы встанут на головах у «регионалов»! Как только правительство что-то примет против металлургов — труба, против пенсионеров — труба!.. Но бюджет надо сократить, и как только мы это сделаем — сразу ловушка: кого - пенсионеров, шахтеров обобрали?! То есть все выступают за создание рационального бюджета, но как только рациональный бюджет будет введен, мы сразу же нарушим права пенсионеров, шахтеров, металлургов и т.д. И это замкнутый круг, ловушка №22! Должно быть правительство, не отягощенное электоральными обязательствами, которое не будет стремиться понравиться всем, которое хочет прийти и навести порядок. И дать возможность за два-три года абсолютно грязной и напряженной работы вывести страну в прорыв…



И как вы себе представляете приход этого правительства?



Новый президент, новое правительство, где будет четкое понимание этих задач… На сегодняшний день в условиях развивающейся экономики я не представляю Украину парламентской республикой… Должна быть четкая вертикаль власти – Премьер и Кабмин как исполнительный орган, который подчиняется Президенту. На сегодняшний день, в период развития экономики, Премьер не может быть фигурой, равной Президенту. Во власти должна быть единая команда с четкой структурной вертикалью.



То есть де-факто президент должен быть главой исполнительной власти?



Да, так как он - всенародный избранник.



И Верховная Рада гипотетически за это проголосовала бы?



Думаю, пока нет. Но вот в соседнем государстве тоже был Ельцин, парламентская демократия, а потом — раз, и такая модель президентская модель прошла в Государственной думе! Так что возможно все…



И все-таки, возможно ли внести какие-то изменения в Конституцию до выборов? И могут ли главные их участники договориться о разделе полномочий, не ведя борьбу не на жизнь, а на смерть?



Может быть, всякое возможно. Не знаю, правильно это или нет… С точки зрения демократии, наверное, неправильно. С точки зрения сегодняшнего положения в стране, если это даст какой-то позитив, наверное, правильно. Посмотрим…



-- «Деятельность Черновецкого и Аделаджи — это системное попрание законов, и любая статья Криминального кодекса им подходит»



Давайте по вопросу Киева, потому что очень показательно провалился закон двух турах выборов столичного головы…



Он еще не провалился – будет новая согласованная редакция, там авторы практически из всех фракций. На комитете у Омельченко (комитет ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления – ред.), я говорил, что мне абсолютно без разницы, будет ли этот закон носить мое имя или нет - мне важно, чтобы он прошел. Думаю, он может быть внесен в повестку дня уже на этой неделе…



Помните, как враждебно встретил идею с двумя турами Президент в разгар досрочных выборов мэра в прошлом году? Не опасаетесь, что он снова пригрозит вето, если этот закон будет принят?



Ну, такие страхи и опасения – гипотетичны. Сегодня ситуация изменилась, поэтому, может быть, и не заветирует…



Из-за изменения отношений с Черновецким?



Нет. Вот какой должна быть президентская логика, чтобы заветировать этот закон? Правильнее, чтобы мэра трехмиллионного города избирали двести тысяч жителей?..



Каковы результаты работы следственной комиссии по Киеву, которую, вы возглавляете? И возможны ли досрочные выборы в Киеве, если обнародованная информация подвигнет ВР или Киевсовет выразить мэру недоверие?



Я противник любых досрочных выборов. На сегодня это пир во время чумы…

А в Киеве реальная чума! Комиссия работает и в середине мая сделает предварительный отчет перед Верховной Радой о нарушении Конституции и законов Украины должностными лицами КГГА. То, что происходит сейчас в Киеве, - реально страшно, какую сферу не возьми…



На сегодняшний день в КГГА и Киевсовете решили, что поскольку все решения коллективные, то никто ни за что отвечать не будет и можно принимать любые незаконные решения. Поэтому «фигурантами» нашей комиссии является не только Леонид Черновецкий, но и все комиссии Киевсовета, которые принимают решения…



Не могу не спросить об успехах вашей борьбы с пастором Аделаджей как руководителем харизматической церкви, наносящим вред психике людей. Есть ли какой-то результат от ваших обращений в соответствующие органы по этому поводу?



Есть.



И что?



И ничего.



А почему?



Потому что. Это ситуация, которую логически я объяснить не могу. Налицо психологическое воздействие на людей против их воли, применение определенных способов воздействия на толпу, оно реально, и это является преступлением. На данный случай есть статья Криминального кодекса - за действия, направленные против воли человека. Просто для этого нужно желание.



Я прошу прощения, но говорят, что членами этой церкви являются достаточно влиятельные люди. В частности, говорят, что ей покровительствует Екатерина Михайловна Ющенко. В чем могущество этой церкви?



Я знаю лишь о том, что в штате, откуда вышла Екатерина Михайловна, подобные церкви действительно имеют очень серьезное влияние. Но насчет ее покровительства Аделадже я не знаю, поэтому не хочу ничего утверждать.



Могущество подобных организаций состоит в том, что это полукриминальные образования, воздействующие на людей любыми методами и любыми средствами, не гнушаясь ничем. Меня это пугает в том смысле, что деятельность церкви Аджеладжи является угрозой национальной безопасности - это предмет, которым должен заниматься такой орган, как СБУ.



А СБУ этим занимается?



Ну, благодаря нашим постоянным обращениям, да. Другой вопрос - как они этим занимаются…



Второй момент: каким образом церковь выгоняет, например, детей из легкоатлетического манежа? Это нормально? Почему эта «церковь» может шантажировать власть, грозя митингами под окнами государственных органов? Если так пойдет и дальше, то рано или поздно пастор Сандей Аделаджа придет и займет кабинет Президента Украины, потому что у него действительно достаточное количество и сил, и штыков: религиозные фанатики — это страшная сила…



Леонид Черновецкий является прихожанином церкви Аделаджи. Если он уйдет, значит ли это, что тот же Аделаджа будет уже не в столь хорошем положении?



Я не знаю… Знаю лишь, что для Киева Черновецкий и Аделаджа — это скверна. И Киев от этой скверны очистить надо. Я не знаю, насколько они взаимозависимы, но это люди, которые действительно друг к другу притягиваются - как «ночной» и «дневной» дозор…



Черновецкого можно было привлечь к ответственности давным-давно – например, возбудить против него дело за то, что он призывал к захвату правительственных зданий и учреждений. Точно такие же призывы неоднократно звучали от Аделаджи. Можно, например, проверить хозяйственную деятельность телеканала «Киев», который стал органом вещания Аделаджи, хотя это муниципальная собственность и так далее. То есть деятельность Черновецкого и Аделаджи — это системное попрание законов, и любая статья криминального кодекса им подходит.



Знаете, чем это страшно? Тем, что любая статья подходит, но пока ни одна не применена. То есть если захочется, то будет любая статья криминального кодекса, а не захочется - не будет…



Да, если не захочется, то не будет… Все преступления, которые расследуются в отношении Черновецкого - должностные, и являются непосредственной компетенцией Генеральной прокуратуры или прокуратуры города Киева. Но сходите в прокуратуру и узнайте, сколько зданий, помещений, участков земли и так далее им было выделено, и вы получите ответ на ваш вопрос…