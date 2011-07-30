Мороз: СПУ уходит в оппозицию

Почетный лидер Соцпартии Украины Александр Мороз заявил, что на съезде партии будет принято решение об отношении СПУ к политике власти.

Как сообщает пресс-служба СПУ, Мороз подчеркнул, что на съезде партии будет принято заявление об отношении к политике власти. «Она будет четко определять нашу оппозиционность» – подчеркнул он.

Мороз считает, что все заявления будут выдержаны в строгой, конструктивной и очень четкой тональности. «В нем мы скажем, с чем мы не согласны, и что мы предлагаем. Все это в сумме даст нам основания говорить о нашей оппозиционности, которая, в конце концов, и без того была очевидной», - добавил он.

Напомним, съезд СПУ пройдет 31 июля.