Сенат США отказался принять антикризисный план республиканцев

Верхняя палата Конгресса США в пятницу, 29 июля, отказалась утвердить план предотвращения технического дефолта, который ранее был одобрен Палатой представителей, сообщает lenta.ru.

Против утверждения проекта спикера нижней палаты, республиканца Джона Бейнера, проголосовали 59 человек. 41 сенатор поддержал план Бейнера.

Ранее Палата представителей Конгресса утвердила план предотвращения технического дефолта (218 против 210). Проект Бейнера предусматривал повышение потолка заимствования на 900 миллиардов долларов сроком на два месяца и сокращение госрасходов на 917 миллиардов долларов в течение 10 лет.

Лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид выразил надежду, что компромиссный план все-таки будет принят. План Рида предполагает увеличение лимита госдолга на 2,7 триллиона долларов и сокращение госрасходов на 2,2 триллиона в течение 10 лет. Ожидается, что он будет поставлен на голосование в понедельник.