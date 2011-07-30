НАТО нанесло удары по телевизионным передатчикам Каддафи

Силы НАТО в субботу, 30 июля, нанесли авиаудары по телевизионным передатчикам, принадлежащим ливийскому правительству. Об этом сообщает lenta.ru.

В результате авиаударов были разрушены три спутниковых передатчика в Триполи, которые использовались для трансляции обращений ливийского лидера Муаммара Каддафи и его сторонников. Конечная цель НАТО - лишить Каддафи возможности использовать спутниковое телевидение «для запугивания жителей Ливии и подстрекательства их к насилию по отношению друг к другу».

Всего в ночь на 30 июля в ливийской столице прозвучало больше десяти взрывов. Часть взрывов произошли в центре города, а ранним утром в субботу были нанесены очередные удары по району резиденции Каддафи.

Ведущий гостелеканала «Аль-Джамахирия» позже заявил, что подверглась бомбардировкам и штаб-квартира канала, однако не сообщил подробностей.

С февраля 2011 года в Ливии идет гражданская война между противниками и сторонниками ливийского лидера Муаммара Каддафи.