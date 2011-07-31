Черноморский флот откажется от развлечений из-за траура

Командование Черноморского флота России отменило развлекательные мероприятия в Севастополе, посвященные Дню ВМФ. Об этом сообщил в субботу пресс-секретарь командующего ЧФ капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев, информирует Украинская правда.

«Развлекательные мероприятия в Главной базе Черноморского флота в связи с трауром, объявленном на Украине, проводиться не будут. Отменен также традиционный праздничный салют. Состоится лишь парад военных кораблей и показ возможностей боевой техники», - сообщил Трухачев.

По его словам, программа празднования сил Черноморского флота, дислоцированного в Новороссийской военно-морской базе, осталась без изменения.

Трухачев напомнил, что в июле 2002 года Черноморский флот России уже отказывался от проведения праздничных мероприятий в День ВМФ из-за катастрофы во Львове во время проведения авиашоу.

Как сообщалось, в связи с авариями, которые произошли 29 июля на шахтах «Суходольская-Восточная» в Луганской области и в Макеевке Донецкой области, воскресенье 31 июля в Украине объявлен днем траура.