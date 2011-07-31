Карпачова просит защитить директора Одесского порта

Омбудсмен Нина Карпачова обратилась к генпрокурору с требованием обеспечить соблюдение прав директора Одесского морского порта Николая Павлюка.

Как передает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека, в субботу Павлюк выразил представителю омбудсмена свое возмущение решениями и действиями следователей прокуратуры Крыма.

По его словам, следователи причиняют ему физические и моральные страдания, унижают человеческое достоинство, ставят под угрозу жизнь.

Свое возмущение Павлюк заявил, находясь в изоляторе временного содержания, а также изложил его в письменном виде.

При этом задержанный заметил, что являлся к следователям по всем их требованиям, по собственной инициативе прервал санаторное лечение за рубежом, а когда узнал о вызове в прокуратуру, добровольно прибыл туда и там же был задержан по надуманным основаниям.

Карпачева, считая жестоким такое обращение стражей правопорядка с больным человеком, обратилась к генпрокурору Виктору Пшонке с требованием обеспечить неукоснительное соблюдение конституционных прав героя Украины Павлюка.

Как установлено омбудсменом, 12 июля против Павлюка было возбуждено уголовное дело по признакам служебного преступления, которым якобы был причинен ущерб почти на 170 тысяч гривен, а 22 июля его задержал следователь крымской прокуратуры.

Через 3 дня Центральный райсуд Симферополя избрал 71-летнему Павлюку менее суровую меру пресечения - залог.

27 июля Павлюка вследствие обострения тяжелых хронических заболеваний направили в реанимационное отделение 411-го военного госпиталя Одессы.

В тот же день группа стражей правопорядка принудительно вывезла больного, сорвав с капельницы, из палаты интенсивной терапии этого медицинского учреждения, после чего задержанного доставили из Одессы в Симферополь.

Даже после того, как суд признал нецелесообразным содержание Павлюка под стражей, его сразу после освобождения опять поместили в изолятор временного содержания, ссылаясь на подозрение в совершении служебных преступлений по другому уголовному делу, возбужденному 25 июля.