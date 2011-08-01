В помещении «Патриота Украины» в Харькове прошел обыск

В Харькове работники милиции и Службы безопасности Украины провели обыск в помещении организации «Патриот Украины».

Как сообщил УНИАН работник пресс-службы харьковской областной организации Всеукраинской общественной организации «Патриот Украины», обыск начался вчера около 21.00, продолжался около шести часов и «проводился в рамках дела по факту хулиганства».

«Группа работников правоохранительных органов, работники, как они представились, милиции и СБУ, ворвались, именно ворвались, около 21.00 в офис организации и начали обыск. Вели обыск хаотически, в разных комнатах, с понятыми и без понятых. Ничего не нашли, изъяли компьютеры, футболки», - сказал работник пресс-службы организации.

Он заявил, что во время обыска работник СБУ «подбросил несколько патронов» в одну из комнат помещения офиса.

«Работник СБУ, по крайней мере так он представился, документов никто не предъявлял, этот человек подбросил патроны в комнате, которую уже проверяли, когда туда еще раз зашли. На виду у членов организации стал подбрасывать патроны – несколько патронов предположительно от ПМ. Побрасывал откровенно, не таясь», - заявил работник пресс-службы.

По его словам, стражи порядка отказались фиксировать обыск на видеокамеру, изъяли личную видеокамеру у одного из членов организации, из-за этого факт подбрасывания патронов зафиксирован только в письменных замечаниях членов организации к протоколу, составленному во время обыска.

«Только в протоколе зафиксировано. На видео снимать не дали, изъяли у человека личную видеокамеру. По нашим просьбам фиксировать действия на видео, ответили отказом», - сказал работник пресс-службы.

Он подчеркнул, что харьковская организация «Патриот Украины» будет подавать заявления «и в милицию, и во все возможные органы с требованием прекратить репрессии», а также будет продолжать проводить акции протеста.

По словам начальника Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Ларисы Волковой, вчера в помещении по улице Рымарской, 18 проводились необходимые следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела о стрельбе во дворе офиса организации «Патриот Украины».

В пресс-центре областного Управления СБУ опровергли информацию о подбрасывании работником СБУ патронов. «Указанная информация не соответствует действительности. Следственные действия проводят органы внутренних дел», - заявили в пресс-центре.