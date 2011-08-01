Азаров заявил, что авария в Макеевке произошла из-за халатности

Премьер Николай Азаров считает, что авария на шахте имени Бажанова в Макеевке произошла из-за халатности. Об этом премьер сказал на совещании, которое проходило на аварийной шахте, сообщил журналистам пресс-секретарь главы правительства Виталий Лукьяненко, передает Остров.

По его словам, Азаров не видит другой причины аварии, кроме как халатности, безответственности и невыполнения своих обязанностей должностными лицами шахты.

По словам пресс-секретаря, опережать выводы экспертной комиссии, которая должна назвать причины падения копра скипового ствола Азаров не будет.

Но он предупредил, что виновные будут нести ответственность в полной мере.

В то же время, в воскресенье днем ​​в Макеевке Донецкой области прошли похороны 6 из 11 работников, погибших на шахте им. Бажанова.

Как передает УНИАН, похороны состоялись на нескольких кладбищах города. В них принял участие председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий.

В память погибших в Свято-Георгиевском храме Макеевки была отправлена ​​панихида.