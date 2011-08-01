Съезд СПУ не смог избрать главу партии

Соцпартия не съезде в воскресенье не смогла переизбрать председателя. Как сообщает пресс-служба СПУ, в избирательные бюллетени для тайного голосования были внесены две кандидатуры: Александра Мороза и Николая Рудьковского.

Однако ни один из них не набрал 50% + 1 голос из зарегистрированных на съезде. Таким образом, выборы главы Соцпартии признаны несостоявшимися.

По информации председателя счетной комиссии съезда Яремы Овчарчина, в голосовании приняли участие 330 делегатов из 333 зарегистрированных на съезде, согласно докладу председателя мандатной комиссии.

За кандидатуру Мороза отдано 166 голосов, против 162 голоса. За кандидатуру Рудьковского отдано 162 голосов, против 166. Признаны недействительными 2 бюллетеня.

Также признаны несостоявшимися выборы председателя Центральной контрольной комиссии партии.

Повторные выборы назначены на 14 августа. До того времени председателем партии остается Василий Цушко.

В то же время, Соцпартия намерена усилить оппозиционную деятельность в отношении к нынешней политике власти.