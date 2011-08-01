Азаров поручил построить больницу в Макеевке

Премьер-министр Николай Азаров поручил за полтора года построить в Макеевке новую современную больницу. Об этом Азаров сообщил журналистам в Донецкой области.

«Мы договорились с главой областной администрации построить в Макеевке современную больницу. Уже сейчас мы это запланировали и начнем разрабатывать проектно-сметную документацию с тем, чтобы в течение года, максимум полтора, в Макеевке была построена больница», - отметил Азаров, которого цитирует Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство разрабатывает механизм для повышения зарплат врачам и медицинскому персоналу.