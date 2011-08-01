КНДР заявляет о готовности к переговорам по ядерной программе

Северная Корея считает, что многосторонние переговоры по её ядерной программе должны начаться в скором времени и без предварительных условий. Соответствующее заявление МИД КНДР опубликовано сегодня – после визита в Нью-Йорк высокопоставленного представителя Пхеньяна, сообщает Радио свобода.

В шестисторонних переговорах по северокорейской ядерной программе участвуют Соединённые Штаты, Китай, Россия, Япония, Южной Корея. В апреле 2009 года Северная Корея односторонне прервала переговоры, а через месяц провела второй испытательный ядерный взрыв.

Ныне КНДР заявляет о готовности прекратить исследования и испытания - в обмен на экономическую помощь.