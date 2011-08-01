В США достигнут бюджетный компромисс

Белый дом и республиканское большинство в Конгрессе США достигли соглашения, которое позволит стране избежать дефолта. Теперь стороны ждут только голосования в Конегресе. Это подтвердили президент Барак Обама и спикер Палаты представителей Джон Бейнер, передаёт EuroNews.

По последним данным, достигнутая договоренность предусматривает сокращение госрасходов на сумму в 1 триллион долларов в течение 10 лет. Также стороны согласовали пакет мер на сумму в 3 триллиона долларов, который даст возможность повысить потолок госдолга и позволит правительству выполнять свои финансовые обязательства до конца 2012 года.

“Если вы думаете, что это то соглашение, которое я выбираю, то вы ошибаетесь, – заявил Обама. – Я уверен, что мы могли бы сделать непростой выбор, который требуется для проведения реформ и, в первую очередь, налоговой реформы, прямо сейчас вместо того, чтобы двигаться по пути создания специального комитета при Конгрессе. Но этот компромисс вносит большой вклад в необходимое нам снижение бюджетного дефицита и дает каждой стороне сильный импульс для создания и принятия до конца этого года взвешенного плана”.

Стоит отметить, что повышение налогов соглашением не предусматривается. Ранее республиканцы заявляли, что они не проголосуют за закон в котором будут повышаться налоги для населения. При этом эксперты считают, что оппозиционеры не хотели идти на компромисс, так как приближается начало предвыборной президентской кампании, и республиканцы не хотят терять голоса избирателей.

Несмотря на то, план еще должен получить одобрение обеих палат Конгресса США, открывшиеся рано утром в понедельник азиатские рынки отреагировали на новость о достижении компромисса в Вашингтоне ростом основных котировок.