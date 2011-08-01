СМИ: Медведев не поехал в Крым из-за отказа в слиянии "Газпрома" и "Нафтогаза"

Российский президент Дмитрий Медведев вынужден был праздновать День ВМФ в Балтийске, поскольку Киев не поддался на ультиматум Кремля, который фактически обусловил визит президента России в Севастополь подписанием там соглашения по объединению "Газпрома" и "Нафтогаза", пишет "Коммерсант".



По данным издания, Кремль и российский МИД, готовясь к Дню ВМФ, вели с Киевом активные переговоры о том, чтобы президент отметил его в Севастополе. "Это действительно обсуждалось. Москва изъявляла такое желание, – признал источник в МИД Украины. – Но договориться не удалось. Причем решение об этом принималось на самом высоком уровне". Дипломат затруднился назвать конкретную причину срыва визита президента Росссии. По его словам, обо "всех подводных камнях" в украинском руководстве и МИДе знают всего несколько человек.



Собеседники в украинском руководстве высказали предположение, что основной причиной того, почему Москва и Киев не согласовали визит президента России в Севастополь, могла быть политическая. Российско-украинские отношения переживают сейчас не лучшие времена, а в июне Москва и Киев и вовсе вступили в открытый конфликт из-за учений Sea Breeze 2011 и захода в Черное море для участия в них ракетного крейсера США Monterey, оснащенного зенитно-ракетным комплексом Aegis.



Куда более важной причиной несостоявшегося приезда Дмитрия Медведева в Севастополь оказалась углеводородная. Как рассказал источник в МИД Украины, знакомый с подготовкой визита, основным условием его проведения российская сторона ставила подписание конкретных договоренностей по объединению "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" на условиях Москвы. "Поскольку мы сочли это для себя невыгодным, нам было заявлено: тогда и визита не будет, – пояснил источник. – Хотя с учетом нынешнего состояния российско-украинских отношений мы заинтересованы в любом контакте президентов – независимо от того, завершится он подписанием каких-либо документов или нет". В Кремле эту версию полностью подтвердили.