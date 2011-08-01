Затонувший катер на Москве-реке был перегружен

Катер, который затонул в ночь на воскресенье на Москве реке, по предварительльным данным следствия был перегружен. На его борту находилось 16 человек, когда он врезался в баржу, сообщает Reuters.

Затонувший катер в понедельник с утра поднят со дна Москвы-реки. Авария произошла в ночь на воскресенье в районе Лужнецкой набережной. Катер на высокой скорости врезался в пришвартованную у причала баржу. 9 человек погибли, семерым удалось спастись.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Следователи полагают, что капитан судна нарушил правила эксплуатации. Выяснилось, что катером управлял его владелец и он погиб.

По словам представителей МЧС России катер принадлежал одному из бизнесменов, который ранее уже привлекался к административной ответственности за перегруженность судна. По непроверенным пока данным он сам управлял катером и погиб.

Существующие нормы не позволяют перевозить на судах подобного типа более 12 пассажиров, на борту катера в момент аварии находились 16 человек. По некоторым данным, катер был нанят для празднования дня рождения одного из пассажиров.

Катер затонул на глубине 3 метра, предварительно врезавшись в баржу. От его верхней части почти ничего не осталось. По словам экспертов судно врезалось в борт баржи и затонуло за несколько минут.