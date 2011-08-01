Суд вызвал на допрос по делу Тимошенко 5 экс-министров

Печерский районный суд Киева 1 августа вызвал на допрос для дачи показаний по уголовному делу против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко пятерых бывших членов ее правительства. Об этом сообщает ТСН.



В частности, в суд вызваны Юрий Ехануров, который занимал должность министра обороны, и бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко. Эти свидетели вызваны со стороны государственного обвинения.



Также сейчас перед зданием суда находятся еще два свидетеля: бывший министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко и экс-министр образования и науки Иван Вакарчук.



Все свидетели общались между собой, хотя, согласно положениям Уголовно-Процессуального кодекса Украины, они не имели права этого делать.



Сегодня в суде также допросят бывшего министра транспорта Иосифа Винского.



Напомним, в Печерском райсуде рассчитывается уголовное дело против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко относительно газовых договоров. Ее обвиняют в превышении власти и служебных полномочий во время подписания в 2009 году контрактов между Украиной и Российской Федерацией на поставки и транзит газа.



Тимошенко обвиняется в превышении служебных полномочий. Статья, которую ей инкриминируют, предусматривает до 10 лет лишения свободы.