ООН обсудит ситуацию в Сирии

Германия подала официальный запрос на экстренный созыв Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в Сирии. Ожидается, что встреча в рамках Совбеза состоится в понедельник 1 августа, сообщает Lenta.ru

Ранее 31 июля провести экстренное заседание по Сирии потребовала не являющаяся в настоящее время членом Совбеза Италия. Министр иностранных дел этой страны Франко Фратини рекомендовал ООН занять "очень жесткую позицию" в отношении действий сирийских властей.

В последние дни обстановка в Сирии значительно обострилась из-за попытки силового захвата властями центральной части города Хама, который долгое время контролировался оппозицией. В течение 31 июля в столкновениях частей армии с оппозицией в Хаме погибли по меньшей мере 100 человек. Еще около 40 жителей Сирии стали жертвами наступления правительственных сил на другие находящиеся под контролем оппозиции города страны. Правозащитники считают, что 31 июля стало рекордным днем по количеству жертв за все время сирийских волнений.

Ранее Сирия уже подергалась осуждению международной общественности, когда правительственные войска Башара Асада подавили несколько оппозиционных акций протеста в крупных городах страны. Но тогда всё ограничилось вмешательством на дипломатическом уровне. Теперь, эксперты предполагают, что ООН примет умеренную резолюцию и не будет предпринимать дальнейших действий.