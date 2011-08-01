Ехануров дал показания против Тимошенко

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На допросе в Печерском суде по делу Тимошенко экс-министр обороны Юрий Ехануров сказал, что директивы правительства относительно газовых соглашений обсуждались на заседании Кабмина.

«19 января было внеочередное заседание правительства, на котором Турчинов предложил членам правительства утвердить директивы правительства относительно заключения газовых соглашений», - цитирует Еханурова Украинская правда. Членам правительства было на словах объяснено, утверждает Ехануров, что нужно принять директивы, так как «в Москве идут очень сложные переговоры».

По словам Еханурова, директивы так и не были утверждены, поскольку еще несколько, кроме него, членов правительства высказались против них.

Как известно, Юлия Тимошенко настаивает, что давала руководителям «Нафтогаза» не директивы, а личное поручение премьера.

«Показания Юрия Ивановича не соответствуют действительности, так как в стенограмме не идет речь об утверждении директив», - заявила на это Юлия Тимошенко.

Юрий Ехануров также выразил мнение, что Тимошенко подписала невыгодный газовый контракт, находясь в зависимости от российской Генпрокуратуры из-за долгов ЕЭСУ.