Британские газеты опять обвинили в прослушивании

Издательство Trinity Mirror, которое выпускает газеты Sunday Mirror и Daily Mirror, оказалось под угрозой судебного преследования, по подозрению в прослушивании телефонов знаменитостей и высокопоставленных лиц, сообщает CNN.

Об этом пишет The Times со ссылкой на Марка Льюиса представляющего интересы предъявителей исков к News of The World. Ранее эта газета оказалась в центре скандала связанного с прослушиванием высокопоставленных политиков и членов королевской семьи.

Льюис сообщил, что в течение нескольких недель в отношении Trinity Mirror также будут возбуждено уголовное дело. Бывший главный редактор этих газет Морган отрицает всякую причастность к прослушиванию телефонов, заявляя, что ему о случаях прослушки за время работы в Daily Mirror ничего не было известно.

Однако, в нескольких прошлых публикациях и интервью Морган упоминал прослушку как один из способов получения информации в Daily Mirror. Кроме того, он неоднократно называл прослушивание телефонов одним из самых распространенных методов работы в британской журналистике.

Напомним, что ранее газета News of the world одна из самых прибыльных газет мира, была закрыта, так как её редакторов обвинили в незаконных связях с полицией. Её издателю Руперту Мердоку едва удалось погасить скандал закрытием газеты.