НАТО решило пока не вторгаться в Сирию

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Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что в настоящее время условий для военной интервенции в Сирии нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Франс Пресс».

«В Ливии мы опирались на мандат ООН и поддержку других стран региона. В Сирии оба этих условия отсутствуют. В Сирии, как и в Ливии, и в любой стране Африки и Ближнего Востока, должна развиваться свобода и демократия», - цитирует агентство интервью Расмуссена французской газете Midi Libre.

Напомним, в воскресенье более 100 мирных жителей были убиты в сирийском городе Хама в результате огня со стороны сил безопасности, сопровождавших армейские силы, вступившие в город.

С «решительным» осуждением действий властей Сирии в городе Хама выступил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Также с осуждением действий властей Сирии выступили США, Великобритания, Германия, Италия, Турция, Нидерланды.

Как известно, в Сирии на протяжении последних четырех месяцев проходят массовые демонстрации протеста с требованием проведения кардинальных реформ и отставки ныне действующего президента Башара Асада. Протесты начались в середине марта в городе Дераа на юге страны, а затем перекинулись на другие регионы. По данным сирийских правозащитников, за это время в столкновениях с силами безопасности погибли более 1,35 тысячи человек, почти 3 тысячи человек пропали без вести.

По официальным данным, с начала событий в результате действий «вооруженных террористических элементов», на которые сирийские власти возлагают ответственность за насилие в стране, погибли 340 военнослужащих и представителей сил безопасности.

фото: nato.int